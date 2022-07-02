Bolt мухлюет с налогами в курьерском бизнесе
Эстонское законодательство гласит, что если компания или учреждение (юридическое лицо, формальным языком) платит частному лицу деньги за какую-то деятельность, компания должна удержать подоходный налог с этой выплаты и, на самом деле (поскольку это трудовые отношения), также платить социальный налог. Bolt платит курьерам за доставку еды из ресторанов на дом, но налогов не платит. Вместо этого компания сплела сложную и неоднозначную юридическую схему вокруг бизнеса по доставке еды курьерами, что привело к созданию безналоговой зоны, пишет Rus.Postimees.