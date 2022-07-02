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Bolt мухлюет с налогами в курьерском бизнесе

Курьеры Bolt Food работают в центре Таллинна.

ФОТО: Taavi Sepp

Эстонское законодательство гласит, что если компания или учреждение (юридическое лицо, формальным языком) платит частному лицу деньги за какую-то деятельность, компания должна удержать подоходный налог с этой выплаты и, на самом деле (поскольку это трудовые отношения), также платить социальный налог. Bolt платит курьерам за доставку еды из ресторанов на дом, но налогов не платит. Вместо этого компания сплела сложную и неоднозначную юридическую схему вокруг бизнеса по доставке еды курьерами, что привело к созданию безналоговой зоны, пишет Rus.Postimees.

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Болт не интерпретирует свои отношения с курьерами как трудовые отношения. "В отношении курьеров, предоставляющих услуги на платформе Bolt, неуместно использовать такие термины, как работа в Bolt полный или неполный рабочий день. Курьеры - это не сотрудники Bolt, а независимые поставщики услуги", - отмечает Яагуп Ялакас, генеральный директор Bolt Food в Эстонии.

Для сравнения, конкурент Bolt, компания Wolt, которая также занимается доставкой еды, использует другую интерпретацию. На взгляд Wolt, они состоят в трудовых отношениях с курьерами, используют трудовые договоры и платят подоходный налог государству со своих курьерских услуг. Postimees пообщался на ту же тему с другой эстонской компанией, которая планирует выйти на рынок в аналогичной сфере, и они также подтверждают, что исследовали происходящее на рынке, раскрыли схему Bolt с помощью юристов, но в итоге решили, что они не могут так действовать. "Большой налоговый риск. Бухгалтеры отказались, сказав, что не пойдут на это".