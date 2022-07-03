Не отменяйте русскую культуру
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До того, как Федор Достоевский написал "Братьев Карамазовых" и "Записки из подполья", царское правительство приговорило его к смерти за предполагаемое участие в революционной деятельности, но в итоге он был наказан каторгой в Сибири, а затем, уже в ссылке, принудительно отправлен на военную службу. Несмотря на все это, когда в дальнейшем он вернулся из Европы, где провел несколько лет, живя в полной свободе, Достоевский отметил в "Дневнике писателя", что все втайне таят злобу против русских – подражателей и рабов.
Многие – если не большинство – культурных учреждений в Европе и США сегодня фактически "отменяют" русских артистов и культуру, поэтому слова Достоевского зазвучали как никогда правдиво. Как недавно отметил Иэн Бурума, русские сейчас все чаще начинают думать, что, возможно, Кремль был прав: Россия – это действительно "осажденная крепость", которую не понимает и постоянно ослабляет враждебный Запад.