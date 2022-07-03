До того, как Федор Достоевский написал "Братьев Карамазовых" и "Записки из подполья", царское правительство приговорило его к смерти за предполагаемое участие в революционной деятельности, но в итоге он был наказан каторгой в Сибири, а затем, уже в ссылке, принудительно отправлен на военную службу. Несмотря на все это, когда в дальнейшем он вернулся из Европы, где провел несколько лет, живя в полной свободе, Достоевский отметил в "Дневнике писателя", что все втайне таят злобу против русских – подражателей и рабов.