Смотрите, как работают воры: момент кражи попал на видео

В распоряжении Rus.Postimees оказалась запись камеры видеонаблюдения, установленной в одном из офисных зданий Таллинна. Войти в дом, где совершено преступление, могут только работники, имеющие специальную карточку-ключ. Однако основной проблемой больших офисов, да и просто крупных городских домов заключается в том, что люди не знакомы с каждым работником-соседом, поэтому вслед за тем, кому доступ разрешен, запросто может зайти и непрошенный гость. Именно так получилось и в данном случае, когда работник пропустил в здание чужого парня, который спокойно пошел по лестнице вверх, не дожидаясь лифта.