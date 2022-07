Лето наступило, а это значит, что еще один семестр моего обучения в докторантуре Делавэрского университета в США завершен. За четыре месяца мне удалось прочитать много интересных книг, одна из которых привлекла особое внимание. В данном случае речь идет о популярном труде французского экономиста Тома Пикетти "Капитал в XXI веке" (Capitalism in the Twenty First Century). В статье рассматриваются идеи Пикетти о причинах глобального неравенства и объясняется известная формула – r>g. Из которой можно понять, почему оплачиваемая работа обычно не является путем к богатству.