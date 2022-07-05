Лето наступило, а это значит, что еще один семестр моего обучения в докторантуре Делавэрского университета в США завершен. За четыре месяца мне удалось прочитать много интересных книг, одна из которых привлекла особое внимание. В данном случае речь идет о популярном труде французского экономиста Тома Пикетти "Капитал в XXI веке" (Capitalism in the Twenty First Century). В статье рассматриваются идеи Пикетти о причинах глобального неравенства и объясняется известная формула – r>g. Из которой можно понять, почему оплачиваемая работа обычно не является путем к богатству.

Формула r>g лежит в основе работы Пикетти. В данном случае "r" - это уровень доходности капитала, а "g" - уровень экономического роста. Автор указывает, что в нормальных условиях доход от капитала растет быстрее, чем экономика в целом. Это, в свою очередь, означает, что богатство концентрируется в руках тех, кто владеет капиталом, а доход от оплачиваемой работы никогда не сможет обеспечить аналогичный уровень благосостояния. Более того, этот же доход от капитала создает ситуацию, при которой многие люди могут позволить себе вообще не работать и, следовательно, практически ничего не делать для общества в повседневной жизни.