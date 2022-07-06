"Все, что происходит в моей жизни, я делаю сама", - признается 36-летняя рижанка Евгения Пельш. Казалось бы племяннице знаменитого телеведущего Валдиса Пельша можно было бы позволить больше звездного флера, но этого не чувствуется совсем.

Общаться с Евгенией Пельш легко и весело. Она невероятно многогранна и талантлива. Еще в школьные годы Женя замечательно пела, была солисткой в хоре, занималась в художественном кружке, танцевала и хорошо училась. Была тем человеком, который всегда был на передовой всех креативных проектов, олимпиад, конкурсов и творческих мероприятий.

Совершенно неудивительно, что ее судьба сложилась в историю, которую даже можно экранизировать...

В беседе для онлайн-журнала KLIK Женя рассказала про отношения со знаменитым родственником, про медиа-династию и работу на радио. Правда, в данный момент она далека от СМИ и работает бренд-менеджером, воспитывает дочь и занимается хендлингом ("хендлер" - это человек, который водит собаку и показывает или демонстрирует ее на выставочном ринге).

Но так было не всегда... Коснулся разговор и очень личных тем: девушка пережила тяжелый развод, 7 судебных заседаний, тест ДНК и финансовые трудности...