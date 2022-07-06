Первый эстонец из списка миллиардеров Forbes - человек, о котором никто не осмеливается говорить
Финансовая компания Wise — одна из самых известных историй успеха в Эстонии, однако о ее соучредителе и руководителе Кристо Кяэрманне известно немного. Сам Кяэрманн не отвечает на просьбы об интервью. В выступлениях Кяэрманна выделяется его манера: всегда спокойный и немного скромный, с немного замедленной речью, легкой улыбкой и без лишних слов. Он отвечает на вопросы и говорит по делу, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Postimees.