Люди удивляются тому, что пьют достаточно жидкости в жаркую погоду, но все равно попадают в больницу с симптомами перегрева. Любимый народом гастроэнтеролог, профессор Анатолий Данилан обращает внимание вот на что: в жару родниковой воды недостаточно, нужны еще соли и "сладенькое".

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Гастроэнтеролог подтверждает, что в больницы привозят перегревшихся каждый день. "Все в это жаркое время рассказывают, что необходимо пить больше жидкости. Да, без сомнения, но с научной точки зрения этого недостаточно".