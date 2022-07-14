Мы все хотим чувствовать себя здоровыми и сильными, но, чтобы этого достичь, важна не только физическая нагрузка, но и соответствующее питание. Если вам удастся сбалансировать его, результат может быть действительно приятным, положительно влияя на наш метаболизм. В этой сфере распространены различные стереотипы и предположения, скажем, о том, что употребление тех или иных продуктов способствует обмену веществ. На самом деле на него положительно влияют не конкретные продукты, а наш образ жизни в целом. Доктор биомедицинских наук Сандрия Чапкаускиене рассказывает, что такое обмен веществ и почему не стоит слепо верить в чудодейственные препараты, которые "обеспечивают" идеальный обмен веществ.