"Мы могли бы остаться в России и героически заявить, что не сдвинемся с места. Однако сейчас мы бы, наверное, сидели за решеткой", — заявила в эксклюзивном интервью порталу TVNET журналистка телеканала "Дождь" Екатерина Котрикадзе. Она также рассказала о переезде в Грузию, особенностях российской журналистике, пропаганде и многом другом.

Екатерина Котрикадзе — одна из ведущих российских журналисток. Последние два года она возглавляла информационную службу независимого телеканала "Дождь", который из-за начала войны в Украине был вынужден приостановить работу. За день до этого, 2 марта, Екатерина вместе с мужем, главным редактором "Дождя" Тихоном Дзядко после угроз в свой адрес уехали в Грузию. Уже через три недели они открыли канал на YouTube, где ведут еженедельные стримы, а также берут интервью у общественных деятелей. За несколько месяцев на них подписалось более 200 тысяч человек.