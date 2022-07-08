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Почему эстонок не пустили на борт? airBaltic признала, что продает на некоторые рейсы фантомные билеты

Airbus 220-300 компании AirBaltic в цветах эстонского флага.

ФОТО: Kārlis Dambrāns / Wikimedia Commons

В газете Postimees вышел материал о том, как шесть девушек из Эстонии не пустили из-за нехватки мест в самолет авиакомпании airBaltic на линии Стокгольм-Таллинн и заставили два дня ждать нового рейса. Девушки думали, что они не поместились, поскольку замещающий самолет оказался маленьким, однако выяснилось, что airBaltic просто продал слишком много билетов и это, якобы, является обычной практикой, рассказывает Rus.Postimees.

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Шесть девушек познакомились в аэропорту, когда работник авиакомпании сообщил им, что на борт они не попадут, и им придется ждать до следующего рейса 48 часов. Билеты они покупали в разное время, они не были последними в очереди и регистрировались не вместе.

airBaltic подтвердил Postimees, что в прошлую пятницу полет проходил по плану, и дело было не в замещающем самолете.