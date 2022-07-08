Почему эстонок не пустили на борт? airBaltic признала, что продает на некоторые рейсы фантомные билеты

В газете Postimees вышел материал о том, как шесть девушек из Эстонии не пустили из-за нехватки мест в самолет авиакомпании airBaltic на линии Стокгольм-Таллинн и заставили два дня ждать нового рейса. Девушки думали, что они не поместились, поскольку замещающий самолет оказался маленьким, однако выяснилось, что airBaltic просто продал слишком много билетов и это, якобы, является обычной практикой, рассказывает Rus.Postimees.