Bolt сможет вычислять любителей кататься вдвоем на одном электросамокате: последует ли наказание?

Передвигаться вдвоем на немоторизованном транспорте вроде электросамоката запрещено законом. Прошлогодний опрос Департамента транспорта показал, что каждый пятый ездил вдвоем, и также полиции в случае самокатов приходится больше всего вмешиваться, когда речь идет о езде вдвоем.

Сейчас Bolt тестирует решение, которое обнаруживает двух человек на электросамокате. В уточняющем ответе Postimees пояснили, что они все-таки не сторонники штрафов, а останавливать электросамокаты на скорости может быть опасно. В этом случае самокатчик, нарушивший правила, получит уведомление на свой мобильный телефон, но не получит штраф или запрет.