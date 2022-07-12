"Здесь начинается Европа": как сейчас жители Нарвы относятся к путинской войне

Известная во всем мире американская газета пообщалась с нарвитянкой Станиславой Ларченко (51), которая не могла поверить, что президент России Владимир Путин устроил серию убийств в Украине. Она даже разозлилась на сына, когда тот сказал, что Путин развязал войну в Украине и убивает мирных жителей. По словам Ларченко, массовые убийства вовсе устраивают украинцы, переодетые в российскую военную форму. Ее заявление основано на том, что она видела по российскому государственному телевидению.

"Для меня Россия всегда была освободителем, на которого постоянно нападают, но который никогда не нападает в ответ", — сказала Ларченко. После четырех месяцев войны в Украине она изменила свое мнение. Она сказала, что сняла розовые очки и перестала ссориться со своим 29-летним сыном Денисом после того, как последовала совету сына и перестала смотреть российское телевидение. "Психологически я перешла на другую сторону", — объяснила она.