Волость Гайлишу Бауского края с двумя тысячами жителей, выросшая из колхоза-миллионера, оказалась в центре общественного внимания на прошлой неделе, когда 63-летняя женщина, лежавшая на обочине дороги, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, попала под трактор-газонокосилку и скончалась. Произошедшее вызывает вопрос: можно ли было предотвратить трагедию и какова социальная перспектива на границе, где развитие сосредоточено вокруг села Узвара, а ближе к Литве чувствуется нищета и заброшенность?

Пока покупателей нет, продавщица прибирает полки. У нее из головы не выходит трагедия, случившаяся неделю назад, когда посреди дня примерно в километре от центра волости трактор-газонокосилка задавил лежащую на обочине дороги женщину - местную жительницу. Затем в социальных сетях появились комментарии, в которых выражались соболезнования не родственникам погибшей, а водителю трактора. В тот роковой день 63-летняя Зита была в магазине. Потом она пошла домой, как делала это каждый день. Пройдя изрядное расстояние в сильную жару, она легла на обочине дороги под липами.