ЧИТАТЬ
С аурой миллионеров: как живется в Гайлиши, где женщина попала под газонокосилку
СТАТЬЮ
Волость Гайлишу Бауского края с двумя тысячами жителей, выросшая из колхоза-миллионера, оказалась в центре общественного внимания на прошлой неделе, когда 63-летняя женщина, лежавшая на обочине дороги, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, попала под трактор-газонокосилку и скончалась. Произошедшее вызывает вопрос: можно ли было предотвратить трагедию и какова социальная перспектива на границе, где развитие сосредоточено вокруг села Узвара, а ближе к Литве чувствуется нищета и заброшенность?