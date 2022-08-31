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Штраф на 800 евро, концерт разгоняла полиция и клип в эстетике БДСМ: рижане Hypervert
Фото: Пресс-фото
rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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Штраф на 800 евро, концерт разгоняла полиция и клип в эстетике БДСМ: рижане Hypervert
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"Это была идея собрать прикольных людей и посмотреть, что из этого получится", - смеется лидер рижского коллектива Hypervert Роман Лямцев. А вышло такое, чего он даже не мог и ожидать. По словам парней, они словно прошли огонь, воду и уже почти медные трубы...

"Дело в том, что мне доводилось в жизни играть с отличными музыкантами, которые были так себе люди. И наоборот, доводилось играть с отличными ребятами, которые были посредственные музыканты", - признается он.

Именно тогда он попытался найти тех, у кого был этот баланс. Но как это сделать ясности не было. В итоге группа собралась буквально по объявлению. "Кто первый пришел, тот в ней и остался", - добавляет бас-гитарист Денис. Тогда никто не догадывался, что из этого будет выкристаллизовываться. За годы парни, как они говорят, "срослись" с друг другом. Каждая репетиция или концерт превращается у них в шоу и дополняется истерическим хохотом. "Кстати, было пару раз, когда не могли продолжать репетиции. У всех были слезы, все валялись, все просто ржали. Сейчас такое происходит реже", - признается вокалист Юра.

Hypervert
Hypervert Фото: Пресс-фото

Что такое Hypervert?

На момент создания группы какой-то материал был, а потом они стали каждый его активно дополнять. В итоге у парней появились композиции, а вот названия долго не было. Автором идеи стал бывший участник группы Дмитрий Задонский. Он принес это название - Hypervert. Оно вообще родилось случайно при просмотре YouTube-шоу. Услышанное они стали крутить в голове, так и получился Hypervert. Уже сверху стали накидываться различные смыслы и значения. В итоге каждый может там найти что-то свое – от слова "зеленый салат" до модного словечка "хайп". Парни тогда решили не останавливаться и поработать над образами. Они заказали оригинальную фотосессию. Продумали детали костюмов. Но все-таки еще не ощущали себя на тот момент полноценным коллективом. Целостность, взаимопонимание и некая семейность пришли потом… Все они, а особенно Митя (Дмитрий Задонский) стремились к оригинальности, желали выделиться...

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