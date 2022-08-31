Штраф на 800 евро, концерт разгоняла полиция и клип в эстетике БДСМ: рижане Hypervert

"Дело в том, что мне доводилось в жизни играть с отличными музыкантами, которые были так себе люди. И наоборот, доводилось играть с отличными ребятами, которые были посредственные музыканты", - признается он.

Именно тогда он попытался найти тех, у кого был этот баланс. Но как это сделать ясности не было. В итоге группа собралась буквально по объявлению. "Кто первый пришел, тот в ней и остался", - добавляет бас-гитарист Денис. Тогда никто не догадывался, что из этого будет выкристаллизовываться. За годы парни, как они говорят, "срослись" с друг другом. Каждая репетиция или концерт превращается у них в шоу и дополняется истерическим хохотом. "Кстати, было пару раз, когда не могли продолжать репетиции. У всех были слезы, все валялись, все просто ржали. Сейчас такое происходит реже", - признается вокалист Юра.

Hypervert Фото: Пресс-фото

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