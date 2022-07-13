Что значит быть рок-музыкантом в Латвии? Устраивает ли их, что они 14 лет в андеграунде? Зарабатывает ли кто-то из них музыкой? На эти и другие вопросы для онлайн-журнала Klik отвечали солисты рижской альтернативной группы Shadow Club Вадим Глазов и Юрий Onykz.

27-летний Вадим и 29-летний Юрий имеют разный сценический опыт. Если у Вадима не было опыта "живых" выступлений, то Юрий на метал- и рок-сцене уже около 15 лет. За его спиной разогрев у лидера американской электронной музыки Celldweller и короткое выступление в качестве гитариста с группой Hollywood Undead (бывают счастливые случайности!).

30 июля в клубе Melnā Piektdiena коллектив Shadow Club представит свой новый состав. За последние два года к ним пришли два новых участника: вокалиста Дана Мирского сменил Вадим Глазов, а за ударные сел бывший участник группы Stagnant Project Владимир Воеводин.

Но музыканты порадуют не только новым составом, но и обновленным сет-листом. Как они отметили в интервью, у них появилось много новых песен. Один из треков Never Too Late уже доступен в Сети. "Да, мы будем снимать клип. Правда, не на эту вещь", - интригующе говорит Юра. Вместе с ними на сцену выйдут такие команды, как Sever, Stagnant Project, SXIMA, а откроет концерт Алекс Лещинский со специальным акустическим сетом.

Что касается Вадима Глазова, то кроме Shadow Club он активно работает над своим сольным проектом eyeZvoo. Правда, молодой человек до конца не определился с жанром, в котором пишет. Его треки напоминают так называемый "кальянный рэп" - в духе HammAli & Navai, Jah Khalib, MiyaGi и т. п.

Конечно, не все в жизни латвийских музыкантов просто и легко. Как и многие молодые люди из Латвии, Юра и Вадим не раз ездили с другими участники Shadow Club на заработки за границу. "Ехали или за деньгами, или за приключениями", - говорят они. Вот последнего в их жизни было хоть отбавляй. Однажды музыканты отправились на заработки в Германию и там попали в настоящее рабство...