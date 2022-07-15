Бусулис: "Если Путин будет у власти, мы в Россию не поедем"

Латвийский певец Интарс Бусулис этой весной отметил свое 44-летие. В интервью онлайн-журналу TVNET Group Klik он признался, что чувствует себя молодым и свободным.

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В свете последних событий у певца были и мысли о смене профессии, но этим летом, вернувшись на сцену после всех ограничений, он убедился, что его настоящее место и призвание - это сцена и создание музыки. С другой стороны, он не планирует гастролировать в России, пока в этой стране не сменится власть. А вот в Латвии - в концертном зале "Дзинтари" - уже прошли его сольные концерты. Кстати, на одном из них побывали Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте.

- К каким откровениям вы пришли в последние дни?

- Самый поразительный недавний урок касается ожидания. Если ничего не происходит, то подождем, если это не срочно. Главное - начать радоваться жизни. И выполнять свою работу так, чтобы быть счастливым и чтобы другие были счастливы, и быть довольным работой, которую ты проделал.

- Как вы сейчас себя чувствуете эмоционально, ведь на вас обрушилась огромная лавина критики за ваши предыдущие концерты в России?