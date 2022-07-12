Вы помните прогулки Вестарда Шимкуса во время пандемии? Тогда, когда он страстно боролся за своё право не прививаться вакцинами, "клинические испытания которых ещё не завершены". Он жаловался на то, что общество раскалывается, людей разделяют, правительство лишает граждан их прав и свобод, а демократия умирает. Тот же Вестард сейчас начал разделять людей, раскалывать общество и призывать к ограничению человеческих свобод.

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Я заметил, что довольно часто людей, которые очень талантливы в одной области, природа обделила в другой. Чтобы объяснить это более понятно, я приведу совершенно не относящийся к делу пример. Скажем, представьте: если кто-то - очень талантливый пианист, то очень велика вероятность, что он будет круглым идиотом вне чёрно-белых клавиш.