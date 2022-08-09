Странные суеверия звёзд спорта: старые носки, разговоры с мячом и клюшка в унитазе

Один из величайших вратарей НХЛ всех времён Патрик Руа перед началом каждой игры подъезжал к центру площадки, а затем спиной откатывался назад и делал крутой поворот, когда достигал штрафной площади вратаря, чтобы оказаться лицом прямо перед воротами. После этого он разговаривал со своими "лучшими друзьями" - штангами и перекладиной. Он просил своих "подчинённых" помочь ему, когда шайба пролетает мимо него. Глядя на резюме вратаря, можно сделать вывод, что этот ритуал приносил ему удачу.

Ещё один величайший хоккеист Уэйн Гретцки перед каждым матчем посыпал клюшки детской присыпкой. Сам Гретцки в интервью рассказывал, что присыпка помогает шайбе лучше держаться при клюшке. В дополнение к этой привычке у Гретцки также была своя диета из напитков. Перед каждым матчем самый результативный хоккеист НХЛ всех времён выпивал напитки в следующем порядке: диетическая кола, стакан воды, изотонический напиток Gatorade и снова диетическая кола.