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Фото ⟩ "Мы все в шоке": в Эстонии бушевал ураган, семья за 10 минут потеряла дом

Родители Хейди прожили в доме около 35 лет.

ФОТО: Sander Ilvest

Вечером во вторник, 12 июля, по Тартумаа пронесся ураган, который среди прочего сделал непригодным для проживания дом в волости Камбья. "Десять минут продлилось, и всё..." - пишет Rus.Postimees.

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Семья Хейди - мать, отец и бабушка - сегодня вечером потеряли свой дом в деревне Паали в волости Камбья, они прожили там более 35 лет. По словам Хейди, ураган так чисто сработал, что на данный момент дом совершенно непригоден для проживания.

"Деревья вырваны с корнем и разбросаны по двору. С дома слетела крыша, вспомогательные здания в основном сравняли с землей: был амбар, хлев, дровяной сарай снесло ураганом... Самое страшное, что раз крыши нет и идет дождь, все жилье промокло", - пожаловалась Хейди, добавив, что одна комната теперь полностью под открытым небом.