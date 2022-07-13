Фото ⟩ "Мы все в шоке": в Эстонии бушевал ураган, семья за 10 минут потеряла дом

Семья Хейди - мать, отец и бабушка - сегодня вечером потеряли свой дом в деревне Паали в волости Камбья, они прожили там более 35 лет. По словам Хейди, ураган так чисто сработал, что на данный момент дом совершенно непригоден для проживания.

"Деревья вырваны с корнем и разбросаны по двору. С дома слетела крыша, вспомогательные здания в основном сравняли с землей: был амбар, хлев, дровяной сарай снесло ураганом... Самое страшное, что раз крыши нет и идет дождь, все жилье промокло", - пожаловалась Хейди, добавив, что одна комната теперь полностью под открытым небом.