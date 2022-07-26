Лэнс Армстронг был иконой велоспорта и считался одним из лучших, пока не признался в длительном употреблении допинга. В один момент всё изменилось, разразился грандиозный скандал, навсегда изменивший имидж Армстронга.

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С 1999 по 2005 год Армстронг семь раз побеждал в самой престижной в мире велогонке "Тур де Франс", очередной розыгрыш которой завершился в минувшее воскресенье.

Армстронг позже признал, что принимал эритропоэтин, гормоны роста, кортизон, тестостерон и ему делали переливание крови во время каждой из семи победных гонок. Об этом американец рассказал чуть больше девяти лет назад в ток-шоу популярной телеведущей Опры Уинфри.

Мир велоспорта и не только был в шоке, ведь Армстронг являлся для многих образцом для подражания, кумиром. С 1 августа 1998 года все его результаты были аннулированы, а сам он был пожизненно дисквалифицирован.