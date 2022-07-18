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Сейчас днем с огнем ищут работников, которые стали не нужны во время пандемии

Если во время коронакризиса все больше рабочей силы оставалось невостребованной, то сейчас появляется все больше и больше профессий, где не хватает работников.

ФОТО: Mailiis Ollino

Согласно последнему барометру потребности в рабочей силе, в настоящее время в Пярнумаа самая большая нехватка наблюдается среди специалистов по уходу в медицинских учреждениях, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.

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В ИТ-секторе также не хватает кадров. Работодатели изо всех сил пытаются найти больше водителей грузовиков, поваров, сварщиков, и операторов станков по обработке металла.

Однако существует переизбыток работников по вводу данных, секретарей, делопроизводителей и помощников руководителей.

По мнению составивших исследование экспертов, эстонский рынок труда в настоящее время очень похож на 2019 год, то есть на время, когда о пандемии коронавируса не было и речи. Если во время кризиса здравоохранения наблюдался избыток рабочей силы в большом количестве областей, то к настоящему времени увеличивается список профессий, в которых ощущается нехватка рабочих рук. Так, например, снова сложно набрать сотрудников в сферу туризма, развлечений и общепита. Год назад ситуация была противоположной.