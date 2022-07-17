Навязчивые звонки сбили с толку читательницу: какова цель новой схемы мошенников?

Читательницу Rus.Postimees Марину телефонные мошенники донимают не первый раз. Последняя схема вызвала у нее вопросы. "Практически каждый день звонят с неизвестных номеров из разных стран. Португалия, Австрия, Швейцария, Германия, Греция. Когда отвечаю на звонок, слышу лишь гудки, будто звонок перенаправлен и теперь я звоню кому-то сама", - рассказывает она.

В день читательнице может поступать до сорока звонков примерно с десяти разных номеров. "Всем известны схемы, когда телефонные мошенники пытаются завладеть паролями и PIN-кодами человека, чтобы в дальнейшем опустошить его банковский счет или повесить на него кредит. Но чего они добиваются в моем случае?" - интересуется Марина, которая также не понимает, почему так часто становится мишенью мошенников.