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Навязчивые звонки сбили с толку читательницу: какова цель новой схемы мошенников?

ФОТО: Tero Vesalainen/ Shutterstock

Читательница Rus.Postimees пожаловалась на новую схему телефонного мошенничества. Представитель Департамента полиции и погранохраны и сотрудники мобильных операторов рассказали, какие виды телефонного мошенничества сейчас наиболее актуальны и как не позволить себя обмануть.

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Читательницу Rus.Postimees Марину телефонные мошенники донимают не первый раз. Последняя схема вызвала у нее вопросы. "Практически каждый день звонят с неизвестных номеров из разных стран. Португалия, Австрия, Швейцария, Германия, Греция. Когда отвечаю на звонок, слышу лишь гудки, будто звонок перенаправлен и теперь я звоню кому-то сама", - рассказывает она.

В день читательнице может поступать до сорока звонков примерно с десяти разных номеров. "Всем известны схемы, когда телефонные мошенники пытаются завладеть паролями и PIN-кодами человека, чтобы в дальнейшем опустошить его банковский счет или повесить на него кредит. Но чего они добиваются в моем случае?" - интересуется Марина, которая также не понимает, почему так часто становится мишенью мошенников.