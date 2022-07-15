Кристине, жизнь которой трагически оборвалась во вторник вечером в Лиепае, на улице Мирдзас Кемпес, вероятно, из-за выстрелов, произведенных ее мужем - сотрудником НВС, за некоторое время до рокового конфликта рассказывала, что муж угрожал ей и обещал связаться с полицией. Независимая от природы Кристине, которая всегда могла постоять за себя, боялась. Мужчина, которого она называла "своей половинкой" в начале их брака, постепенно превратился в тирана.

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"Красивая, стройная, высокая женщина", - вспоминает Кристине, мать двоих детей, погибшую в семейном конфликте, соседка из дома напротив. Хотя Кристине недолго жила в Лиепае - около полугода, окружающие ее заметили. Ее нельзя было не заметить - она была очень красивой, спортивной, элегантной, прямо как с обложки глянцевого журнала.