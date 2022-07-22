Сезон фестивалей официально стартовал, и Латвия тоже может гордиться своими давними фестивальными традициями. Однако на масштабных мероприятиях с участием десятков человек тоже могут возникать различные неловкие ситуации. Слегка с юмором предлагаем оглянуться на времена, когда фестивали в Латвии проходили не совсем так, как планировалось.

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Прощание с размахом

В 2010 году в Лиепае прошел последний фестиваль Baltic Beach Party, который попрощался со своими зрителями с размахом.

Фестиваль длился три дня, в нем приняли участие музыканты из разных стран, такие как The Rasmus из Финляндии, Madcon из Норвегии, ATB из Франции, а также Reigani, объявившие себя эстонской кантри-панк-группой, и многие другие.