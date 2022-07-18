​Многие латвийцы охотно пользуются услугами небанковского кредитования. И в новый отопительный сезон, когда коммунальные будут зашкаливать, а цены на все товары и услуги вырастут еще больше, немалому числу обывателей придется обращаться к компаниям быстрых кредитов, чтобы хоть как-то протянуть от зарплаты до зарплаты. Что происходит на рынке микрозаймов и какие изменения ожидаются? От этом KLIK поговорил с представителями отрасли.

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Еще лет 10 – 15 назад в Латвии рынок небанковского кредитования и, в частности, микрозаймов, был весьма далек от цивилизованного и жил по правилам "дикого капитализма": с баснословными процентами по кредитам и драконовскими штрафными санкциями для должников. Бизнесом этим занимались все, кому ни лень: чуть ли ни каждый месяц на рынке появлялся новый игрок. Однако власти закрутили гайки и ввели жесткое регулирование. В частности, в 2010 году участников сектора небанковского кредитования обязали увеличить уставный капитал до 300 тысяч латов и ввели лицензирование. И с 1 ноября 2011 года на рынке смогли работать лишь фирмы, купившие лицензию за 50 тысяч латов – ежегодно ее требовалось перерегистрировать и платить за это еще по 10 тысяч латов.

Предполагалось, что таким образом потребитель будет защищен от недобросовестных фирм, высоких штрафных санкций за просрочку возврата долга и других злоупотреблений. Да и бюджет пополнится. Поначалу предприниматели возмутились – писали письма в Минэкономики, премьер-министру, в Международный валютный фонд и Еврокомиссию. Но безрезультатно. И тогда на рынке начались активные процессы реструктуризации. Кто-то слился и укрупнился, кто-то продал бизнес, кто-то ушел в тень.