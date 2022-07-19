Лидер Tequilajazzz Евгений Федоров о том, как ему хотели проломить голову за то, что Путин антихрист

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Через неделю после начала войны Евгений Федоров был вынужден покинуть Россию, фактически бежал из нее из-за своей антивоенной позиции. Эстетика у честного человека всегда идет рука об руку с этикой.

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров ФОТО: DmitryPyankov

— В какой стране вы сейчас?

— Швеция, Гетеборг. Я здесь уже пятый месяц. Уехал из России в начале марта сразу после угроз в мой адрес.

— Вас-то за что? Вы не Шевчук, простите, не Нойз. Вели себя достаточно тихо и в целом аполитично.

— Но не молчал. После 24 февраля слова негодования и возмущения сами срывались с языка, я писал в Facebook, писал в Instagram. А потом наступило третье марта. Я отвез детей, одного в школу, другого в детский сад. И уже когда подъезжал к дому, раздался звонок. Вежливый голос сказал: "Здравствуйте! С вами говорит такой-то, представитель Министерства обороны". Назвал звание и фамилию. "В ваших соцсетях замечена активность, связанная с неверным освещением спецоперации в Украине, высказываниями против действий российской армии, а также прямыми оскорблениями действующей власти".

— Оскорбления действительно были?

— В одном из постов я позволил себе предположить, что Владимир Путин является антихристом и все происходящее носит апокалиптический характер.

— Ого! Представляю себе их ярость. Ругались?

— Нет, он очень вежливо сказал, что у них ко мне большая просьба: "Сами понимаете, время сейчас такое. Наше ведомство просит вас все эти посты стереть". Я не стал с ним спорить: "Окей, понимаю". Поднялся домой и сказал жене: "Мне только что звонили. Поехали отсюда". Потому что уже понятно было, что произойдет дальше.

Мы сели в машину и двинулись в сторону Эстонии. По дороге я прочитал в интернете, что на границах проверяют телефоны и рекомендуется удалить соцсети. Что я тут же и сделал. Как оказалось, зря: никто ничего не смотрел.

Мы выехали из России, встали в очередь на мосту через Нарву, и тут опять начались звонки.

Они включили мне робота, автоматический звонок, типа того, каким оповещают о задолженности за ЖКХ. Он звонил каждые 15 минут и бетонным голосом говорил: "Это Министерство обороны. В ваших соцсетях обнаружены порочащие сведения, немедленно убрать. Иначе будете преследоваться по всей строгости военного времени". Потом брал трубку человек и говорил примерно следующее: "Ну, ты, козел, мы же тебе говорили, что харэ топить за хохлов. Быстро пошел и убрал все в своих сетях. И напиши везде "Слава российской армии!" Иначе мы твою лысую башку разобьем". "А я все убрал". "Ничего ты не убрал, сейчас покажу". Он стал искать, и нашел. Это был мой комментарий "Новой газете", впоследствии удаленный по цензурным соображениям.

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров ФОТО: Maxim Zurabiani

— Женя, у меня слов нет. Этот комментарий вы дали мне, я ставил его в газету собственными руками. Он шел сразу за цитатой Гребенщикова. Прекрасно помню, как это было. Мне было важно показать людям, что артисты не молчат, что они против. И я стал писать всем, просил высказаться. Но и я представить не мог, что будут такие последствия.

— Я тоже. И вот он стал мне зачитывать мои же слова. И я понял, что он читает не соцсети, а материал в "Новой". А потом: "Быстро напиши везде, что поддерживаешь армию и спецоперацию". Я сказал, что не буду, что считаю себя недостойным писать про русскую армию. Он захлебнулся, ему нечего было ответить.