Она объединила украинские стихи, английский текст дипломата и строки папы на русском. Муза Катрины Гупало
С 24 февраля многие мировые звезды выражают свою поддержку Украине: Pink Floyd с лидером украинской группы "Бумбокс" спели песню "Ой у лузі червона калина", Ed Sheeran создал совместную композицию с украинской группой "Антитела", британская группа Coldplay на концерте в Варшаве исполнила с украинским музыкантом песню "Обійми" Океана Эльзы, а легендарная рок-группа Scorpions изменила текст в своей песни Wind of change, чтобы выразить поддержку Украине. Артисты высказываются в своих социальных сетях, поют на украинском языке, поднимают украинский флаг на своих концертах и перечисляют средства Вооруженным силам Украины и людям, которые пострадали от российской агрессии во время этой войны.