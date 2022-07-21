Она объединила украинские стихи, английский текст дипломата и строки папы на русском. Муза Катрины Гупало

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Каждый пытается внести свой вклад и приблизить Украину к победе. Латвийские артисты также активно поддерживают Украину и музыкой, и делом. О борьбе на культурном фронте и об интеграции украинских артистов в музыкальное общество Латвии поговорили с латвийской певицей с украинскими корнями Катриной Гупало.

- Катрина, учитывая, что ваша мама – латышка, а папа – украинец, чувствуете ли вы себя украинкой и как война отразилась лично на вас?

- Конечно, я чувствую в себе латышскую и украинскую половинку, но сейчас моя украинская часть во мне бушует и все мои мысли только об Украине. Да, мой папа был украинцем, но он умер в 2010 году. Помню, как он переживал за Украину, он прикладывал свои усилия в Латвии, чтобы Украина держала курс на Европу и мечтал о том, чтобы она стала самостоятельной страной, независимой от России.

Галерея: Детство Катрины Гупало