Чт, 21.07.2022
Подпишись
LAT
Более точный поиск
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт TVNET
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на TVNET

Она объединила украинские стихи, английский текст дипломата и строки папы на русском. Муза Катрины Гупало

Катрина Гупало в детстве со своим отцом

ФОТО: Из личного архива Катрины Гупало

С 24 февраля многие мировые звезды выражают свою поддержку Украине: Pink Floyd с лидером украинской группы "Бумбокс" спели песню "Ой у лузі червона калина", Ed Sheeran создал совместную композицию с украинской группой "Антитела", британская группа Coldplay на концерте в Варшаве исполнила с украинским музыкантом песню "Обійми" Океана Эльзы, а легендарная рок-группа Scorpions изменила текст в своей песни Wind of change, чтобы выразить поддержку Украине. Артисты высказываются в своих социальных сетях, поют на украинском языке, поднимают украинский флаг на своих концертах и перечисляют средства Вооруженным силам Украины и людям, которые пострадали от российской агрессии во время этой войны.

Для абонентов Для абонентов

Каждый пытается внести свой вклад и приблизить Украину к победе. Латвийские артисты также активно поддерживают Украину и музыкой, и делом. О борьбе на культурном фронте и об интеграции украинских артистов в музыкальное общество Латвии поговорили с латвийской певицей с украинскими корнями Катриной Гупало.

- Катрина, учитывая, что ваша мама – латышка, а папа – украинец, чувствуете ли вы себя украинкой и как война отразилась лично на вас?

- Конечно, я чувствую в себе латышскую и украинскую половинку, но сейчас моя украинская часть во мне бушует и все мои мысли только об Украине. Да, мой папа был украинцем, но он умер в 2010 году. Помню, как он переживал за Украину, он прикладывал свои усилия в Латвии, чтобы Украина держала курс на Европу и мечтал о том, чтобы она стала самостоятельной страной, независимой от России.

Галерея: Детство Катрины Гупало

В детстве я ездила вместе с папой в Украину и наблюдала за тем, как меняется мышление людей с каждым годом. Если раньше Украина была очень далека от Европы, то сейчас эта страна - пример для всей Европе, за это время произошел взлет сознания украинцев. Если бы папа был жив, уверена, он бы тоже активно помогал, как "тайфун" пытался бы что-то сделать.