"Россия - это такой бытовой термин. России нет. Есть Российская Федерация", - поправил меня мультиинструменталист и блогер Никита Марченко. В начале нашего интервью была мысль о том, чтобы поговорить о зарождении его бизнеса в Латвии - гитарного завода Contra Guitar, но беседа очень быстро переросла в обсуждение принципов европейской демократии, статуса России в мире, его переезда в Латвию, военной агрессии РФ по отношению к Украине и советского наследия в культуре и повседневной жизни.

В Латвии Никита живет четвертый год. Он выучил латышский язык и получил категорию (А2).

Молодой человек горит амбициозной идеей запустить в Риге предприятие по производству гитар и музыкального оборудования. Да, уже есть первые разработки и прототипы, но они лишь образцы и пока не годятся для продажи. Еще понадобится много часов работы, чтобы довести их до момента официального выпуска. Сейчас идут переговоры с местными компаниями о сотрудничестве, со специалистами.

На данный момент бизнес требует огромных вложений. Поэтому Никита живет от продажи своих личных вещей и верит, что вкладывает в дело, которое обязательно окупится. Трудности и кризисы не пугают его, а стимулируют двигаться быстрее, чтобы компания развивалась. Кроме партнеров по бизнесу Никита активно привлекает единомышленников.