Брутальную агрессию президента России Владимира Путина против Украины можно объяснить лишь как попытку воплотить в жизнь имперскую фантазию: отпраздновать 350-летие со дня рождения Петра Великого повтором территориальных завоеваний этого царя. Но Петр стал Великими благодаря не только военным успехам. Он провел модернизирующие страну реформы и построил Санкт-Петербург, "окно в Европу" на берегу Балтийского моря.