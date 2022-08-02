Кто лучше - Федерер, Джокович или Надаль?

Вот уже почти 20 лет в мужском теннисе доминирует большая тройка - швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Все трое - великие спортсмены, для которых соперничество послужило мотивацией не останавливаться и не сдаваться - достичь самой вершины. Эпоха большой тройки подошла к концу? И кто из них лучший?