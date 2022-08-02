Вот уже почти 20 лет в мужском теннисе доминирует большая тройка - швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович. Все трое - великие спортсмены, для которых соперничество послужило мотивацией не останавливаться и не сдаваться - достичь самой вершины. Эпоха большой тройки подошла к концу? И кто из них лучший?
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Кто лучше - Федерер, Джокович или Надаль?
Кто лучше - Федерер, Джокович или Надаль?
Победы на турнирах "Большого шлема" (+1 Надалю)
В 2003 году 21-летний Федерер выиграл свой первый титул "Большого шлема" на Уимблдоне. Два года спустя, в возрасте 19 лет, Надаль впервые в своей карьере стал чемпионом Открытого чемпионата Франции. В 2008 году 20-летний Джокович выиграл свой первый титул "Большого шлема" на Открытом чемпионате Австралии.
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