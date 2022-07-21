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Двойное убийство в рижском цветочном магазине: идеальное преступление, которое пошло не по плану
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В марте 2002 года Латвию потрясла новость о том, что на своем рабочем месте были застрелены директор и бухгалтер Ziedu nams, из сейфа похищены деньги, несмотря на то, что на территории были камеры и охрана. Никто больше не мог чувствовать себя в безопасности. Когда преступников поймали, шокировал не только цинизм, с которым было совершено преступление, но и личности виновных. Жадность, долги, ложь, обида и страх. Этот взрывоопасный коктейль довел до кровавого преступления, в котором жизни лишились два человека.