Предательство было актуально во все времена, и с ним, очень возможно, сталкивались многие из нас. Однако имена некоторых предателей навечно вписаны в историю. Портал TVNET обобщил информацию о пяти величайших предателях в истории человечества.

Альфред Редль был офицером австро-венгерской армии, который во время Первой мировой войны передавал чувствительную информацию о планах австро-венгерской армии Российской империи. Например, Редль сообщил России о подготовке Австро-Венгрии к нападению на Сербию. В свою очередь Россия после этого передавала информацию своим союзникам. Кроме того, Редль сообщил России о нескольких австро-венгерских агентах, которые проникли в эту страну. Не было чуждо Редлю и...