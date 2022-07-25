Тревожиться по поводу счетов за отопление или растущих цен на продукты питания? Иди работать в команде! У тебя есть дети? Еще лучше, так как будешь сама себе начальницей и сможешь работать из дома. Что нужно делать? Просто вступи в продажную группу во главе с харизматичным лидером, приобрети продукцию и активно действуй в соцсетях. Продавай, продавай, продавай. Определенно нужно создать и свой коллаж желаний, которые совершенно точно исполнятся. Именно так завлекают потенциальных работников менторы многоуровневого маркетинга, и их целевая аудитория преимущественно женщины, так как именно ими легче манипулировать, нажимая на правильные эмоциональные кнопки.

В Латвии наиболее известное предприятие многоуровневого маркетинга - шведский бренд косметики Oriflame, который предлагает приобретать косметику, средства по уходу за телом, духи, аксессуары и игрушки при помощи распространителей. Предприятие работает уже с 1967 года и активно в 60 странах мира. Еще один известный MLM-бизнес - бренд Herbalife, торгующий пищевыми добавками уже более 35 лет в 90 странах мира. И основанный в Америке бренд Amway не чужд латвийскому покупателю, так как его продавцы, которых часто называют независимыми предпринимателями, распространяют дружественные природе чистящие средства, продукты гигиены и сферы красоты, а также пищевые добавки. Новейший игрок в латвийской MLM-лиге - базирующаяся в российском Новосибирске NL International, которая активна уже 21 год в 12 странах мира и предлагает более 300 различных продуктов, самыми популярными из которых являются средства для снижения веса.