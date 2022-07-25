И странам Балтии, и Западу надо все время помнить, что за словами Владимира Путина могут последовать очень неприятные действия, заявила в интервью порталу TVNET историк Тамара Эйдельман. Она также поделилась своими мыслями об ответственных за войну в Украине, будущем России, школьных уроках истории и многом другом.

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Тамара Эйдельман — известный историк, писатель, заслуженный учитель России и с недавних пор блогер. Ее лекции на YouTube за несколько лет собрали суммарно 62 миллиона просмотров. Она последовательно выступала с публичной критикой путинского режима, а после вторжения России в Украину осудила действия Кремля и покинула страну. С тех пор Эйдельман активно поддерживает организации, помогающие пострадавшим украинцам, а также объясняет поведение российских властей с позиции историка. Кроме того, она развенчивает мифы, которые распространяет кремлевская пропаганда.

(...)

- Вы сказали, что со временем представление о каких-то вещах может меняться. Кем тогда, на Ваш взгляд, войдет в историю Владимир Путин? И, что важнее, не поменяется ли, допустим, через условные 100 или 150 лет его восприятие в истории не только России, но и мировой?

- Мне трудно отвечать за то, что будет через 200 лет.

Как мне сегодня представляется, Владимир Владимирович войдет в историю как тиран, душивший свою страну и способствовавший коррупции, воровству и всевозможным преступлениям, а также подавлявший оппозицию; как человек, который начал обреченную попытку восстановления империи и провел ряд агрессивных войн с Грузией и Украиной.