Изъять оружие у граждан России не так просто, как кажется
В Эстонии новая коалиция хочет изменить закон из соображений безопасности, чтобы государство аннулировало разрешения на оружие гражданам России и Беларуси и лишило их возможности обращаться за разрешением в будущем. Однако у Департамента полиции и погранохраны (PPA) могут возникнуть сложности с выполнением этого требования, так как идея, внесенная в коалиционный договор по инициативе "Отечества", потребует много времени, ресурсов, а также сопряжена с определенными рисками. Рассказывает Rus.Postimees.