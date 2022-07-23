Сб, 23.07.2022
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Изъять оружие у граждан России не так просто, как кажется

Пока что в Эстонии из соображениий безопасности аннулированы разрешения на ношение оружия только у двух граждан России, а также еще у одного эстонца и одного лица без гражданства.

ФОТО: Kollaaž/Madis Veltman

В Эстонии новая коалиция хочет изменить закон из соображений безопасности, чтобы государство аннулировало разрешения на оружие гражданам России и Беларуси и лишило их возможности обращаться за разрешением в будущем. Однако у Департамента полиции и погранохраны (PPA) могут возникнуть сложности с выполнением этого требования, так как идея, внесенная в коалиционный договор по инициативе "Отечества", потребует много времени, ресурсов, а также сопряжена с определенными рисками. Рассказывает Rus.Postimees.

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Соглашение нового правительства поставит под угрозу разрешения на ношение оружия, полученные 621 гражданином России и восемью гражданами Беларуси в Эстонии. Поскольку, по данным полиции, обладатель разрешения на ношение оружия имеет в среднем две-три единицы оружия, согласно статистике, должно быть конфисковано более тысячи единиц огнестрельного оружия, представляющего опасность в глазах правительства. Ожидаемо, с точки зрения демографии большинство оружия находится в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

Однако пока Закон об оружии не изменится, все будет по-старому. Это означает, что Департамент полиции и погранохраны не делает различий между заявителями на получение разрешения по национальному признаку, а гражданам враждебных стран даже не намекают, что нет смысла получать разрешение из-за коалиционного плана. Однако лейтенант полиции Рийта Прооза из отдела развития PPA подчеркнула, что каждый заявитель на получение разрешения на оружие тщательно проверяется, а затем тщательно контролируется.