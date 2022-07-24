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Клиент жалуется на высокие счета за газ: я живу одним днем

Рост цен на газ вызывает беспокойство у людей.

ФОТО: Foto: Imago/jochen Eckel/Scanpix

В данный момент в вопросе газа у Эстонии начались трудные времена, и обычному потребителю трудно понять, есть у него повод для беспокойства или нет. Рассказывает Rus.Postimees.

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Марко Оллюк, проживающий в Таллинне, является одним из тех, кто покупает газ и электричество у Eesti Gaas. Компания присылает ему общий счет, поэтому он не может точно сказать, насколько выросла цена именно на газ. Впрочем, если посмотреть на общие зимние данные, то можно сделать вывод, что как минимум на сто процентов. И особенно летом.

Несколько лет назад счет был около 70 евро, сейчас больше 200 с учетом электроэнергии, так что поднятие цены заметно.

Марко Оллюк, Таллинн