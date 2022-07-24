Клиент жалуется на высокие счета за газ: я живу одним днем

Марко Оллюк, проживающий в Таллинне, является одним из тех, кто покупает газ и электричество у Eesti Gaas. Компания присылает ему общий счет, поэтому он не может точно сказать, насколько выросла цена именно на газ. Впрочем, если посмотреть на общие зимние данные, то можно сделать вывод, что как минимум на сто процентов. И особенно летом.