15 и 16 июля Луцавсала стала эпицентром самой современной музыки, собрав звезд хип-хопа мирового уровня на фестивале Positivus. Megan Thee Stallion, а также гарлемский рэпер A$AP Rocky были самыми большими знаменитостями, которых мы могли видеть живьем. Но во время выступлений этих артистов меня не покидало ощущение, что многие пришли на концерт из-за влияние TikTok или решили посмотреть на отца малыша Рианны.

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Готовясь к фестивалю Positivus я решила, что он точно будет отличаться от предыдущих лет. Не только в плане локации (ранее Positivus проходил рядом с морем, в окружении сосен), но и в том, что это уже не фестиваль, где можно увидеть исполнителей, которые только становятся артистами с большой буквы. В этом году программа фестиваля состояла в основном из представителей этого жанра.

Но, я определенно не ожидала, что в свои 27 лет, я буду одна из самых взрослых посетительниц фестиваля.

При всем уважении к новому поколению за сохранение духа фестиваля, и мои поздравления всем представителям поколения Z, для которых это был первый фестиваль в их жизни, но я хотела бы поделиться некоторыми советами и хитростями, чтобы он запомнился положительно.