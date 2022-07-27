Рижанка Жанна о тату, браке после 50 и своем мотоцикле: "Старушкой я буду выглядеть необычно"

Хотя женщины давно доказали, что могут быть прекрасными водителями любого транспортного средства, до сих пор девушка за рулем вызывает жаркие дискуссии и привлекает внимание.

Наша героиня Жанна Петере не боится критики. Облачившись в кожу и сев на блестящий хромированный чоппер, она рассекает по улицам Риги. Перешагнув 50-летний рубеж, она идет по жизни с лучезарной улыбкой. Смело, дерзко и высоко подняв голову. Достаточно 5 минут рядом с ней, чтобы ощутить уверенность и любовь к жизни, которую она излучает.

Как отмечает сама Жанна, кажется, она знает, как обрести счастье...