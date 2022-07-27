"Любовь с первого взгляда бывает - я это поняла в 40 лет", - говорит рижанка Жанна Петере, которая до ковида 10 лет проработала в сфере туризма. В возрасте 45 лет она исполнила свою давнюю мечту - стала водить мотоцикл. Все это благодаря мужчине, которого Жанна встретила в 40 лет, а в 50 влюбленные сыграли свадьбу (конечно, в байкерском стиле) и сделали парные тату.
Рижанка Жанна о тату, браке после 50 и своем мотоцикле: "Старушкой я буду выглядеть необычно"
Хотя женщины давно доказали, что могут быть прекрасными водителями любого транспортного средства, до сих пор девушка за рулем вызывает жаркие дискуссии и привлекает внимание.
Наша героиня Жанна Петере не боится критики. Облачившись в кожу и сев на блестящий хромированный чоппер, она рассекает по улицам Риги. Перешагнув 50-летний рубеж, она идет по жизни с лучезарной улыбкой. Смело, дерзко и высоко подняв голову. Достаточно 5 минут рядом с ней, чтобы ощутить уверенность и любовь к жизни, которую она излучает.
Как отмечает сама Жанна, кажется, она знает, как обрести счастье...
О своих многочисленных тату
Жанна Петере не выглядит хрупкой. Такой брутальный имидж она выбрала, уже будучи взрослой и осознанной женщиной:
"Образ мой менялся постепенно, параллельно со становлением характера... Первое тату я сделала уже в очень осознанном возрасте - в 28 лет, а потом продолжила уже после 30... тогда я увлекалась йогой. Именно в тот период появились лотосы на всю спину и знак Ом (санскр. ॐ)".
Жанна с улыбкой говорит, что на данный момент невозможно даже подсчитать точное количество ее татуировок: "Проще перечислить части тела, где они есть: спина, руки, ноги, шея, плечи, голова и правая кисть... Самые свежие тату, естественно, на байкерские темы. Мои самые любимые выполнены мастером Андреем Титовым. Он тоже байкер (салон Mosquito)".
Жанна Петере подчеркивает, что все татуировки на ее теле - это детально продуманные работы. Да, они появились в разное время, но отражают события, которые с ней произошли. Например, крылья на плечах - это тату в честь мотоклуба Wings, членом которого она является.