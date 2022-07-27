Видео ⟩ Антон Долин о кино и пропаганде: "Настоящая культура предполагает космополитизм"

Впрочем, после вторжения России в Украину он переехал в Латвию, где проживает последние четыре месяца. За это время он провел здесь несколько творческих вечеров в рамках фестиваля Botanika, которые собрали почти полный зал Splendid Palace. Поскольку Долин специализируется не только в кино, во время интервью также обсуждались вопросы культуры, памятников, национальности, принадлежности и, конечно, войны.

- Сейчас в обществе активно обсуждается предложение переименовать некоторые улицы Риги, названные в честь людей, которые связаны с русской культурой или наукой. Как Вы относитесь к подобного рода дискуссиям и намерениям?

- Ну, давайте разделим. К любым дискуссиям я отношусь хорошо. Ее существование и возможность повлиять на решение, допустим, властей — это прекрасно. У нас в России такого не бывает. Сначала переименовывают или сносят, или еще что-то делают, а потом об этом сообщают.

Что касается самого переименования, то не мне решать. Даже высказывать какое-то суждение о том, что делают граждане Латвии, и почему они это делают, мне кажется, некорректным. Я в Латвии гость, не владею языком и контекстом.

Единственное, что я могу сказать касательно любой страны, которая когда-то была частью либо Советского Союза, либо этого глобального социалистического пространства: ее граждане имеют право называть улицы, площади, школы так, как хотят.