Видео ⟩ "Сказал, что мы попадем в ад": как стереотипы приводят к дискриминации

Ни для кого не секрет, что мы живем в век стереотипов. Они влияют на наше сознание так сильно, что мы становимся их заложниками. Стереотипы пагубно сказываются на всех сферах нашей жизни, и особенно на отношениях с окружающими. Как говорят психологи и социологи, они являются барьерами на пути к нашему счастью.

Преодоление этих барьеров начинается с банальной борьбы со страхами. А что если все не так, как мы привыкли думать? Если допустить, что не все так, как нам кажется. Порой у нас недостаточно информации или наглядных примеров, чтобы чисто эмпирически понять, что мир не ограничивается только лишь индивидуальными представлениями.