Офицер НВС, который застрелил жену, возможно, и раньше был агрессивным

Портал TVNET узнал об этом из нескольких источников. Трагедия заставляет задуматься о том, что могло вызвать насилие с летальными последствиями, почему офицер НВС с успешной карьерой, ранее участвовавший в военных миссиях за рубежом, в том числе в Афганистане, получавший существенную государственную поддержку, скорее всего, убил жену, а потом покончил с собой?

Вечером 12 июня Латвию потрясла новость - в Лиепае на улице Мирдзас Кемпес была застрелена женщина. Убийцей, скорее всего, был муж - офицер НВС; их свадьба состоялась чуть больше года назад. Несмотря на то, что обстоятельства убийства все еще выясняются, известно, что женщина боялась супруга и их отношения близкие к семье люди характеризуют как "странные". У обоих от предыдущих отношений остались дети.