Офицер Национальных вооруженных сил (НВС) вечером 12 июля в Лиепае, возможно, выстрелил в жену, которая, убегая от насильника, выпрыгнула из окна. Впрочем, и ранее, как сообщается, он мог проявлять признаки агрессии.
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Офицер НВС, который застрелил жену, возможно, и раньше был агрессивным
Офицер НВС, который застрелил жену, возможно, и раньше был агрессивным
Портал TVNET узнал об этом из нескольких источников. Трагедия заставляет задуматься о том, что могло вызвать насилие с летальными последствиями, почему офицер НВС с успешной карьерой, ранее участвовавший в военных миссиях за рубежом, в том числе в Афганистане, получавший существенную государственную поддержку, скорее всего, убил жену, а потом покончил с собой?
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