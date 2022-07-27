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Офицер НВС, который застрелил жену, возможно, и раньше был агрессивным
Фото: Shutterstock
TVNET rus.tvnet.lv
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Офицер НВС, который застрелил жену, возможно, и раньше был агрессивным
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Офицер Национальных вооруженных сил (НВС) вечером 12 июля в Лиепае, возможно, выстрелил в жену, которая, убегая от насильника, выпрыгнула из окна. Впрочем, и ранее, как сообщается, он мог проявлять признаки агрессии. 

Портал TVNET узнал об этом из нескольких источников. Трагедия заставляет задуматься о том, что могло вызвать насилие с летальными последствиями, почему офицер НВС с успешной карьерой, ранее участвовавший в военных миссиях за рубежом, в том числе в Афганистане, получавший существенную государственную поддержку, скорее всего, убил жену, а потом покончил с собой?

Вечером 12 июня Латвию потрясла новость - в Лиепае на улице Мирдзас Кемпес была застрелена женщина. Убийцей, скорее всего, был муж - офицер НВС; их свадьба состоялась чуть больше года назад. Несмотря на то, что обстоятельства убийства все еще выясняются, известно, что женщина боялась супруга и их отношения близкие к семье люди характеризуют как "странные". У обоих от предыдущих отношений остались дети.

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