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Трагедию в Лиепае, возможно, вызвала сломанная жизнь
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Трагедию в Лиепае, возможно, вызвала сломанная жизнь
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Вечером 12 июля в Лиепае офицер Национальных вооруженных сил (НВС) выстрелил в жену, которая, убегая от насилия, выпрыгнула из окна, после чего покончил с собой. Мужчина несколько лет назад участвовал в международных операциях, был командиром отряда. 

Мотивы убийства полиция еще выясняет, но случившееся наводит на мысль о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), от которого военнослужащие страдают в 15 раз чаще, чем гражданские лица. О ПТСР и его опасных последствиях TVNET рассказала клинический психолог, специалист по когнитивной психотерапии, супервизор Мария Абелтиня.

Вызов, с которым сталкиваются солдаты - это переход от повседневной жизни к военной службе и наоборот - возвращение к гражданской жизни после военных действий. "Находясь в военной операции, солдат испытывает чувство миссии - его мотивирует идея, за которую он воюет. Нахождение "на острие ножа" дает ощущение, что именно сейчас ты делаешь важные вещи, с которыми редко приходится сталкиваться в обычной жизни".

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