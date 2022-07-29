Трагедию в Лиепае, возможно, вызвала сломанная жизнь

Мотивы убийства полиция еще выясняет, но случившееся наводит на мысль о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), от которого военнослужащие страдают в 15 раз чаще, чем гражданские лица. О ПТСР и его опасных последствиях TVNET рассказала клинический психолог, специалист по когнитивной психотерапии, супервизор Мария Абелтиня.

Вызов, с которым сталкиваются солдаты - это переход от повседневной жизни к военной службе и наоборот - возвращение к гражданской жизни после военных действий. "Находясь в военной операции, солдат испытывает чувство миссии - его мотивирует идея, за которую он воюет. Нахождение "на острие ножа" дает ощущение, что именно сейчас ты делаешь важные вещи, с которыми редко приходится сталкиваться в обычной жизни".