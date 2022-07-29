Вечером 12 июля в Лиепае офицер Национальных вооруженных сил (НВС) выстрелил в жену, которая, убегая от насилия, выпрыгнула из окна, после чего покончил с собой. Мужчина несколько лет назад участвовал в международных операциях, был командиром отряда.
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Трагедию в Лиепае, возможно, вызвала сломанная жизнь
Трагедию в Лиепае, возможно, вызвала сломанная жизнь
Мотивы убийства полиция еще выясняет, но случившееся наводит на мысль о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), от которого военнослужащие страдают в 15 раз чаще, чем гражданские лица. О ПТСР и его опасных последствиях TVNET рассказала клинический психолог, специалист по когнитивной психотерапии, супервизор Мария Абелтиня.
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