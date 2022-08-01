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TVNET изучает ⟩ Почему в Литве цены на продукты ниже, чем в Латвии?
Фото: Shutterstock, Publicitātes, TVNET kolāža
Juris Jurāns rus.tvnet.lv
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Почему в Литве цены на продукты ниже, чем в Латвии?
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"Латыши здесь часто встречаются", - рассказывает мама трех сыновей Вия, которая один раз в месяц отправляется в Шяуляй закупать для большой семьи из пяти человек еду. "Почему? Потому что это дешевле. Даже учитывая рост цен на топливо - по-прежнему дешевле - если покупать много и редко". Перед пандемией автомобилей с номерными знаками Латвии у Lidl в Шяуляе было гораздо больше, теперь меньше, но все еще есть. Уже в советское время Литва была для покупателей из Латвии "золотой жилой", где можно закупаться дешевле. По прошествии лет это не изменилось, несмотря на то, что Литва расположилась выше Латвии по показателям инфляции.

За идентичную корзину продуктов в магазине Maxima в Латвии пришлось бы заплатить почти на десять евро больше, чем в Литве. В то время как показатели инфляции у соседей выше, чем дома, продукты питания дешевле в Литве. TVNET поехал в Шяуляй, чтобы объяснить, как различаются цены на продукты питания в розничных магазинах - Maxima, Rimi и Lidl - в Латвии и Литве.

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