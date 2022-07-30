Настоящее путешествие в настоящие горы. Для многих это звучит как несбыточная мечта, разбивающаяся о суровую финансовую реальность - растущие цены, энергетический кризис и ожидаемые осенью неподъемные счета за коммунальные услуги никак не вяжутся с турагентствами, авиаперелетами, горной экипировкой, каршерингом и прочими "дорогими" словами. В то же время Латвия - Европа, пусть и не ее центр, а горы - ближе, чем кажутся, и при желании до них можно добраться, не влезая в кредиты и не пробивая огромную дыру в семейном бюджете.
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Из Риги в горы без турагентств, перелетов и автомобиля: пошаговая инструкция
Из Риги в горы без турагентств, перелетов и автомобиля: пошаговая инструкция
Конечно, планировать маршрут от начала до конца, учитывая все мелочи, сложно, в любом случае на пути попадутся грабли, на которые придется наступать и которые могут здорово подпортить отдых. Но что, если на самые большие и неприятные грабли за вас уже наступил кто-то другой?
Эта статья - практически пошаговая инструкция по путешествию в польские Татры, а точнее - в горный туристический городок Закопане. Если следовать рекомендациям и не пускаться в авантюры, такое путешествие выльется вам в сумму не больше, скажем, путешествия по странам Балтии.
Десять дней, девять ночей, только общественный транспорт