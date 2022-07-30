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Из Риги в горы без турагентств, перелетов и автомобиля: пошаговая инструкция

Александр Овсянников rus.tvnet.lv
Из Риги в горы без турагентств, перелетов и автомобиля: пошаговая инструкция
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Озеро Morskie oko
Озеро Morskie oko Фото: Aleksandrs Ovsjaņņikovs/TVNET

Настоящее путешествие в настоящие горы. Для многих это звучит как несбыточная мечта, разбивающаяся о суровую финансовую реальность - растущие цены, энергетический кризис и ожидаемые осенью неподъемные счета за коммунальные услуги никак не вяжутся с турагентствами, авиаперелетами, горной экипировкой, каршерингом и прочими "дорогими" словами. В то же время Латвия - Европа, пусть и не ее центр, а горы - ближе, чем кажутся, и при желании до них можно добраться, не влезая в кредиты и не пробивая огромную дыру в семейном бюджете. 

Конечно, планировать маршрут от начала до конца, учитывая все мелочи, сложно, в любом случае на пути попадутся грабли, на которые придется наступать и которые могут здорово подпортить отдых. Но что, если на самые большие и неприятные грабли за вас уже наступил кто-то другой?

Эта статья - практически пошаговая инструкция по путешествию в польские Татры, а точнее - в горный туристический городок Закопане. Если следовать рекомендациям и не пускаться в авантюры, такое путешествие выльется вам в сумму не больше, скажем, путешествия по странам Балтии.

Десять дней, девять ночей, только общественный транспорт

Решение посетить Польшу пришло спонтанно - ранее моя семья активно исследовала соседние Литву и Эстонию, однако на этот раз мы решили забраться подальше и по привычке обратили свой взор на автобусные перевозки. Из пунктов назначения, которые достаточно далеки от Латвии, но не настолько, чтобы чрезмерно устать от дороги, выгодно выделяется Польша. Посмотрев на карту Польши, мы поняли - надо ехать в горы!

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