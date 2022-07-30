Из Риги в горы без турагентств, перелетов и автомобиля: пошаговая инструкция

Конечно, планировать маршрут от начала до конца, учитывая все мелочи, сложно, в любом случае на пути попадутся грабли, на которые придется наступать и которые могут здорово подпортить отдых. Но что, если на самые большие и неприятные грабли за вас уже наступил кто-то другой?

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Десять дней, девять ночей, только общественный транспорт