Невероятное озеро, "голые бани" и осципек на гриле: то, ради чего стоит поехать в Польские Татры

Настоящее путешествие в настоящие горы доступнее, чем кажется на первый взгляд. В предыдущей статье я рассказывал, как без авиаперелетов, помощи турагентств и личного автомобиля добраться до Закопане - горного туристического городка в Польше. Чистейший воздух, невероятные виды, вкусная еда и водные развлечения - все это можно найти практически в одном месте, на расстоянии десятков минут на маршрутке.
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Обычно горы ассоциируются с большими расстояниями, которые сложно преодолеть без автомобиля. В Закопане все с точностью до наоборот - общественный транспорт развит настолько, что во все нужные места можно добраться быстро и за небольшие деньги. Более того, арендованная машина может отчасти стать бременем, ведь маршрутки подъезжают непосредственно к началу туристических маршрутов, тогда как автомобильные стоянки (многие из которых платные) находятся на значительном расстоянии. Таким образом, если в попытках ходить меньше вы возьмете в аренду автомобиль, возможно, что ходить вам придется даже больше, чем без него. Добавьте сюда расходы на бензин и парковку, пробки на въездах и выездах со стоянок - оно того не стоит.
Круповки
Круповки - главная туристическая улица Закопане. Именно так должна выглядеть улица Йомас здорового человека - десятки ресторанов и кафе, музыка, сувенирные лавки, мемы, акробаты, артисты и музыканты. В воздухе витают аппетитные ароматы, каждые десять метров жарят вкуснейший сыр осципек, pierogi вызывают обильное слюноотделение. Это улица, вызывающая желание есть и тратить деньги.