Невероятное озеро, "голые бани" и осципек на гриле: то, ради чего стоит поехать в Польские Татры

Обычно горы ассоциируются с большими расстояниями, которые сложно преодолеть без автомобиля. В Закопане все с точностью до наоборот - общественный транспорт развит настолько, что во все нужные места можно добраться быстро и за небольшие деньги. Более того, арендованная машина может отчасти стать бременем, ведь маршрутки подъезжают непосредственно к началу туристических маршрутов, тогда как автомобильные стоянки (многие из которых платные) находятся на значительном расстоянии. Таким образом, если в попытках ходить меньше вы возьмете в аренду автомобиль, возможно, что ходить вам придется даже больше, чем без него. Добавьте сюда расходы на бензин и парковку, пробки на въездах и выездах со стоянок - оно того не стоит.