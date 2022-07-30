Во вторник в парке между музыкальной школой Ныо и гимназией раскопали братскую могилу погибших во время Второй мировой войны, чтобы перезахоронить останки усопших на местном кладбище. Раскопки прошли спокойно, после тщательного анализа останков планируется перезахоронение, пишет Rus.Postimees.
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Фото ⟩ Очередная братская могила советского времени исчезла тихо и незаметно
Очередная братская могила советского времени исчезла тихо и незаметно
Как становится принято в Эстонии, ликвидация братских могил времен Второй мировой войны и относящихся к ним памятников красноармейцам, находящихся вне кладбищ, проводится тихо и достойно. Таким образом, рабочие вместе с сотрудниками Военного музея и археологами за один день раскопали и братскую могилу в Ныо.
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