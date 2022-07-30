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Фото ⟩ Очередная братская могила советского времени исчезла тихо и незаметно

Кристьян Теэдема Вейки Ояперв rus.postimees.ee
Очередная братская могила советского времени исчезла тихо и незаметно
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По словам руководителя отдела строительства и экономики волости Ныо Свена Тарто (справа), только что освободившуюся от братской могилы территорию реконструируют, чтобы она слилась с парком. На снимке также видны старейшина волости Маано Коэметс (в центре) и председатель волостного собрания Яанус Ярвеоя (слева).
По словам руководителя отдела строительства и экономики волости Ныо Свена Тарто (справа), только что освободившуюся от братской могилы территорию реконструируют, чтобы она слилась с парком. На снимке также видны старейшина волости Маано Коэметс (в центре) и председатель волостного собрания Яанус Ярвеоя (слева). Фото: Kristjan Teedema

Во вторник в парке между музыкальной школой Ныо и гимназией раскопали братскую могилу погибших во время Второй мировой войны, чтобы перезахоронить останки усопших на местном кладбище. Раскопки прошли спокойно, после тщательного анализа останков планируется перезахоронение, пишет Rus.Postimees.

Как становится принято в Эстонии, ликвидация братских могил времен Второй мировой войны и относящихся к ним памятников красноармейцам, находящихся вне кладбищ, проводится тихо и достойно. Таким образом, рабочие вместе с сотрудниками Военного музея и археологами за один день раскопали и братскую могилу в Ныо.

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