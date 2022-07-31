За мгновение до того, как Audi проломила стену дома, в комнате играл малыш

За мгновение до того, как в пятницу вечером серая Audi влетела в гостиную дома на пересечении улиц Оя и Рохелине в Пярну, под окном в комнате двухлетний малыш играл с пластилином. После игры он пошел в туалет, а его мать Йонне Мяннамяэ взяла пылесос, чтобы начать наводить порядок. "Я пришла туда, чтобы убрать под окном, как вдруг раздался хлопок, – вспоминает Мяннамяэ. – Я помню пыль, летевшую мне в лицо. Машина меня отбросила", пишет Rus.Postimees.