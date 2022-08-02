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Телефонный террор: отсидевший за изнасилование преследует мать двоих детей

Андрес Тохвер rus.postimees.ee
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Телефонный террор: отсидевший за изнасилование преследует мать двоих детей
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Cообщения Тыну в телефоне Теа.
Cообщения Тыну в телефоне Теа. Фото: Evelin Sammel

"Теа, я пристрелю тебя из спрятанного пистолета", "Ты будешь убита пистолетом твоего хозяина, который предназначался тебе", "Ищи место, где тебя похоронят по твоей глупости".

...Это всего лишь несколько примеров нездоровых сообщений (орфография без изменений – ред.), которые Теа, работающая в Тамсалу продавщицей в магазине, получила от мужчины по имени Тыну Трейер.

На телефон женщины также приходят сообщения вроде "дверь тебе вышибут на мои деньги", "теперь и топоры для рубки голов имеются". Среди прочего было отправлено фото катафалка.

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