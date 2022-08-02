"Теа, я пристрелю тебя из спрятанного пистолета", "Ты будешь убита пистолетом твоего хозяина, который предназначался тебе", "Ищи место, где тебя похоронят по твоей глупости".
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Телефонный террор: отсидевший за изнасилование преследует мать двоих детей
Телефонный террор: отсидевший за изнасилование преследует мать двоих детей
...Это всего лишь несколько примеров нездоровых сообщений (орфография без изменений – ред.), которые Теа, работающая в Тамсалу продавщицей в магазине, получила от мужчины по имени Тыну Трейер.