Юрмала - гнездышко спокойствия: Бусулис о визите Пугачевой на его концерт

"Все, в принципе, неожиданно и спонтанно происходит", - отметил в начале нашей беседы латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис. В эксклюзивном комментарии для RUS TVNET артист не стал скрывать, что ему сказала Алла Пугачева во время последней встречи.