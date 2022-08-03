"Все, в принципе, неожиданно и спонтанно происходит", - отметил в начале нашей беседы латвийский певец и музыкант Интарс Бусулис. В эксклюзивном комментарии для RUS TVNET артист не стал скрывать, что ему сказала Алла Пугачева во время последней встречи.
Юрмала - гнездышко спокойствия: Бусулис о визите Пугачевой на его концерт
26 июля в зале "Дзинтари" прошел грандиозный концерт лауреатов "Золотого микрофона", где журналист Раиса Смирнова встретила за кулисами многих известных латвийских исполнителей, таких как Маркус Рива, Озолс, Айя Андреева, Citi Zēņi, Лайма Вайкуле, Лаурис Рейникс и многие другие.
Галерея: Концерт лауреатов "Золотого микрофона"
Интарс Бусулис, не скрывая восхищения, поделился с RUS TVNET эмоциями о двух своих сольных концертах, которые состоялись в зале "Дзинтари" в начале июля.
В соцсети Instagram появились фотографии не только с самого концерта 7 июля - среди них был кадр, где Интарс Бусулис ведет беседу с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
Алла Пугачева одета в черное, а Максим Галкин стоит, повернувшись спиной, в джинсовой куртке. Кроме них, на мероприятие пришла и Кристина Орбакайте с супругом.