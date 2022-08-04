Государство подыщет нарвскому танку новое место

Посетивший Нарву министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил, что эстонское правительство хочет перенести памятник "Танк Т-34", прославляющий советскую оккупацию, но сделать это достойно и считаясь с чувствами местных жителях. То, куда перенести танк и потребуется ли для этого изменение закона, по словам главы МВД, должна выяснить комиссия по монументам при правительстве. Только после этого правительство сможет принять окончательное решение. Рассказывает Rus.Postimees.