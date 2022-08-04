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Государство подыщет нарвскому танку новое место

Хенри-Лаур Аллик rus.postimees.ee
Государство подыщет нарвскому танку новое место
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Нарвский танк.
Нарвский танк. Фото: Mihkel Maripuu

Посетивший Нарву министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил, что эстонское правительство хочет перенести памятник "Танк Т-34", прославляющий советскую оккупацию, но сделать это достойно и считаясь с чувствами местных жителях. То, куда перенести танк и потребуется ли для этого изменение закона, по словам главы МВД, должна выяснить комиссия по монументам при правительстве. Только после этого правительство сможет принять окончательное решение. Рассказывает Rus.Postimees.

"У меня и у правительства одно мнение: нарвскому танку нужно найти лучшее место, чтобы было возможно его достойно содержать. Танк нужно достойно перенести, учитывая, каким символом он является для местных жителей", - сказал Ляэнеметс вчера на пресс-конференции в Нарве.

По его оценке, к танку не может быть подхода как к памятнику, так как это символ агрессии.

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