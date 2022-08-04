Посетивший Нарву министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) подтвердил, что эстонское правительство хочет перенести памятник "Танк Т-34", прославляющий советскую оккупацию, но сделать это достойно и считаясь с чувствами местных жителях. То, куда перенести танк и потребуется ли для этого изменение закона, по словам главы МВД, должна выяснить комиссия по монументам при правительстве. Только после этого правительство сможет принять окончательное решение. Рассказывает Rus.Postimees.
Для абонентов
Государство подыщет нарвскому танку новое место
Государство подыщет нарвскому танку новое место
"У меня и у правительства одно мнение: нарвскому танку нужно найти лучшее место, чтобы было возможно его достойно содержать. Танк нужно достойно перенести, учитывая, каким символом он является для местных жителей", - сказал Ляэнеметс вчера на пресс-конференции в Нарве.